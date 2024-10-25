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Nacvark
В Киеве критикуют генсека ООН Антониу Гуттериша из-за поездки в Казань на саммит БРИКС
Глава международной организации объяснял, что посетил мероприятие лишь потому, что там сконцентрировалось большое количество представителей международного сообщества.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш посетил саммит БРИКС в Казани 23 октября, приняв участие в ряде различных мероприятий на полях организованной встречи и провёл переговоры с её участниками. В сети также есть кадры, где глава международной организации приветствуется с российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Очевидно, что в Киеве произошедшее не оценили. Владимир Зеленский сделал свой комментарий на день ООН (24 октября), подчеркнув, что организация не забывает про цели и принципы Устава, но в то же время некоторые её представители отдают предпочтение «искушениям в Казани» - говорит политик о Гуттерише. До этого, генеральный секретарь ООН был подвергнут критике министерством иностранных дел Украины, где отметили, что он не посетил организованный Киевом саммит в Швейцарии.

Более того, украинские средства массовой информации писали даже о том, что Киев на фоне визита Антониу Гуттериша в Казань может признать его персоной «нон грата». Учитывая, что аналогичный статус был присвоен дипломату в Израиле - ничего исключать нельзя.

Сам Антониу Гуттериш объяснил своё посещение саммита БРИКС тем, что на нём собралось большинство представителей международного сообщества. Тем не менее, почему-то организованный в июне саммит мира Швейцарии дипломат не посетил, хотя там было достаточно представителей от различных стран Запада.

#россия #оон #брикс #казань #антониу гуттериш
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