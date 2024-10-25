Глава международной организации объяснял, что посетил мероприятие лишь потому, что там сконцентрировалось большое количество представителей международного сообщества.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш посетил саммит БРИКС в Казани 23 октября, приняв участие в ряде различных мероприятий на полях организованной встречи и провёл переговоры с её участниками. В сети также есть кадры, где глава международной организации приветствуется с российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Очевидно, что в Киеве произошедшее не оценили. Владимир Зеленский сделал свой комментарий на день ООН (24 октября), подчеркнув, что организация не забывает про цели и принципы Устава, но в то же время некоторые её представители отдают предпочтение «искушениям в Казани» - говорит политик о Гуттерише. До этого, генеральный секретарь ООН был подвергнут критике министерством иностранных дел Украины, где отметили, что он не посетил организованный Киевом саммит в Швейцарии.

Более того, украинские средства массовой информации писали даже о том, что Киев на фоне визита Антониу Гуттериша в Казань может признать его персоной «нон грата». Учитывая, что аналогичный статус был присвоен дипломату в Израиле - ничего исключать нельзя.

Сам Антониу Гуттериш объяснил своё посещение саммита БРИКС тем, что на нём собралось большинство представителей международного сообщества. Тем не менее, почему-то организованный в июне саммит мира Швейцарии дипломат не посетил, хотя там было достаточно представителей от различных стран Запада.