Они будут информировать украинских военных тактике КНДР, а также допрашивать северокорейских военных, если тех возьмут в плен ВСУ.

Впервые информация о возможной отправке военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию озвучена был властями Южной Кореи. Впоследствии украинские власти, ссылаясь на разведывательные данные, подтвердили факт отправки северокорейских военных в зону боевых действий. Однако Соединённые Штаты Америки и НАТО информацию пока что не подтверждают.

Издание Newsweek, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве, пишет, что военно-политическое руководство Южной Кореи рассматривает возможность отправки определённого количества военного персонала, в частности офицеров разведки и экспертов по тактике, на украинские территории, чтобы те оказывали содействие Вооружённым силам Украины. Таким образом Сеул может зеркально отреагировать на решение Пхеньяна, не обострив отношение с КНДР.

Представитель южнокорейский разведки рассказал, что отправленные на украинские территории южнокорейские военные могут оказывать услуги переводчика, если Вооружённые силы Украины возьмут в плен северокорейских солдат. Помимо этого специалисты будут информировать украинскую армию о военной тактике и доктрине КНДР.

Newsweek напомнили, что министерство обороны Южной Кореи согласилось рассмотреть поставки оружия Украине после того, как появилась информация об отправке северокорейских военных в Россию. До этого страна отказывалась от предоставления оружия Киеву, ссылаясь на законодательные ограничения. Со стороны Сеула были попытки внести соответствующие изменения в свою политику, но в конце концов они всё же подтвердили нейтралитет и ограничились поставками гуманитарных грузов.