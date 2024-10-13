При этом покушение, устроят сами же США.

Не так давно появилась информация об угрозе жизни кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа со стороны Ирана, которую подтвердили в его предвыборном штабе. На фоне этого политик запросил военную технику и попросил ограничить авиаперелёты над его резиденциями, чтобы обезопасить свою жизнь. В Секретной службе подтвердили, что сейчас Трамп имеет самый высокий уровень защиты, а его просьбы были удовлетворены.

Издание The Washington Post, приводя слова официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Шона Сэветта, пишет, что американский президент Джо Байден поручил предупредить Тегеран на всех высоких уровнях о серьёзных последствиях в случае покушения на жизнь американских граждан, а также тех, кто служит Соединённым Штатам Америки или служил ранее (речь о Дональде Трампе, экс-госсекретаре Майке Помпео и спецпредставителя администрации Трампа по Ирану Брайана Хука).

Американский президент ясно дал понять, что «нападки» на жизни данных чиновников будет расценены как акт объявления войны, поскольку они находятся под защитой Вашингтона.

Шон Сэветт объясняет, что Иран имеет желание отомстить Дональду Трампу и другим американским чиновникам в его администрации из-за ликвидации в 2020 году командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.