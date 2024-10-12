Об этом пишет издание The Washington Post, информацию которого американский президент Джо Байден фактически подтвердил своим недавним заявлением.

Не так давно в предвыборном штабе кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа подтвердили поступающую угрозу от Ирана. Американские разведывательные донесли до команды политика, что Тегеран планирует на него покушения, некоторые попытки якобы уже были предотвращены. После этого Трамп также подтвердил информацию об угрозе его жизни со стороны Ирана.

Издание The Washington Post пишет, что предвыборный штаб республиканца запросил у американских властей различную военную технику для обеспечения его безопасности. По данным издания, Дональду Трампу необходимы военные самолёты для перелёта между штатами во время последних недель предвыборной кампании, а также бронетехника.

Более того, штаб республиканца требует ограничить полёты авиационного транспорта над его резиденциями, а также над местами, где в тот момент проходят предвыборные митинги. The Washington Post оценивают угрозу жизни Дональда Трампа как беспрецедентную, ведь за короткий промежуток времени на него было совершено два покушение.

Американский президент Джо Байден фактически подтвердил информацию издания своим заявлением, в котором сообщил о поручении Секретной службы охранять Дональда Трампа так, будто он является действующим президентом. Он добавил, что если запрошенная республиканцем техника действительно нужна для обеспечения его безопасности - её должны передать. Байден также пошутил, что если Трамп запрашивает истребители F-15, то, увы, их ему передать всё же не стоит.