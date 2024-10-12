Страна по-прежнему отказывается от создания ядерного оружия.

С 2003 Иран заявил о своей приверженности «мирному атому», а все ядерные объекты страны функционируют лишь в рамках данного принципа. Страна не имеет ядерного оружия и не планирует производить его, хотя её обогатительные мощности позволяют сделать это за достаточно короткий срок.

Представитель Аппарата Директора национальной разведки Соединённых Штатов Америки в комментарии изданию Reuters заявил, что ведомство не фиксирует изменения Ираном своей ядерной доктрины. По его словам, иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи не отменил фетву (богословское заключение в исламе), накладывающую запрет на производство ядерного оружия.

Американский чиновник подчеркнул, что такой вывод объясняет, почему Вашингтон выступает против ударов Израилем по ядерным объектам Ирана.

Ранее с аналогичным заявлением выступал Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс, который не обнаружил повода для беспокойств по поводу создания Тегераном собственного ядерного оружия. Однако он не исключил, что это может произойти в будущем, причём стране для этого не понадобится много времени.