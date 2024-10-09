При этом страна обладает необходимыми ресурсами для этого, но пока воздерживается от подобных планов.

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки (ЦРУ) Уильям Бёрнс во время очередной конференции по безопасности The Cipher Brief заявил, что пока нет информации, доказывающей планы Ирана по разработке собственного ядерного оружия.

Тем не менее, руководитель спецслужбы отметил, что Тегеран накопил необходимое количество обогащённого урана и развил свою ядерную программу, чтобы приступить к созданию ядерного оружия. По его информации, иранские власти способны в максимально кратчайшие сроки получить достаточно расщепляемого материала для создания атомной бомбы и у мира не будет времени, чтобы как-либо отреагировать на это.

В то же время Бёрнс подчеркнул, что также нет доказательств, свидетельствующих о полном отказе Тегерана от программы по созданию ядерных вооружений.

Уильям Бёрнс добавил, что в Вашингтоне наблюдают за ситуацией очень внимательно. Он считает, что Соединённые Штаты Америки вместе со своими союзниками, вполне могут обнаружить первые признаки планов создания Ираном ядерного оружия, если это, конечно, произойдёт.

Ранее председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Тёрнер выразил мнение, что не следует препятствовать намерениям Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. Он напомнил, что в своё время американский президент Джо Байден сам говорил о готовности предотвратить создание ядерного оружия Ираном военным путём.