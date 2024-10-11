Они являются ежегодными и направлены на ядерное сдерживание.

Известно, что ежегодно НАТО проводят масштабные ядерные учения, направленные на ядерное сдерживание, под наименованием Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). В прошлом году в них были задействованы 13 стран. В небе использовались различные современные истребители, а также американские стратегические бомбардировщики B-52.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне объявил о старте новых учений уже 14 октября. Предполагается, что учения произойдут в Северном море, в акватории рядом с Бельгией, Нидерландами и Великобританией.

Всего в учениях примут участие 13 членов североатлантического альянса, как, впрочем, и в прошлом году. В рамках учебной миссии задействуют более двух тысяч военнослужащих, 60 самолётов и восемь военных баз.

Примечательно, что Steadfast Noon были запланированы незадолго после того, как российский президент Владимир Путин объявил о внесении изменений в ядерную доктрину России. Целью учений НАТО назвали демонстрацию противникам способности североатлантического альянса противостоять любой угрозе.