Сервис не выполнял требования российского регулятора по удалению материалов.

В сентябре появилась информация о том, что Discord, внесённый в официальный реестр социальных сетей, могут заблокировать после вынесенного штрафа на 3,5 миллиона рублей за административное правонарушение «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети», предусмотренное ч. 2 ст. 13.50 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В «Роскомнадзоре» объявили, что доступ к социальной сети Discord официально ограничен из-за регулярных нарушений российского законодательства. Как отмечается, администрация сервиса не выполнила требования российского регулятора, необходимые для предотвращения использования платформы в террористических и экстремистских целях.

Известно, что Discord на момент начала октября проигнорировал требование по удалению 947 страниц с материалами, которые «Роскомнадзор» счёл нарушающими российское законодательство.

Примечательно, что утром у россиян возникли проблемы с использованием Discord. Российские пользователи не могли воспользоваться видеозвонками и другими функциями, которые были доступны в случае смены IP-адреса на иностранный. При этом на официальном сайте социальной сети сообщалось об отсутствии каких-либо штатных неполадок.