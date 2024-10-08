Таким образом словацкий политик прокомментировал то, как с особой лёгкостью некоторые европейские чиновники говорят о разрешении Украине на удары вглубь России.

Вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил у мемориала чехословацкой армии на Дукельском перевале, посвященному Карпатско-Дуклинской наступательной операции Советского союза и восставших сил Словакии, прокомментировал ситуацию с поддержкой в Европейском союзе разрешения Вооружённым силам Украины наносить удары западным оружием вглубь российских территорий.

Карпатско-Дуклинская операция - наступательная операция Красной Армии на фоне восстания освободительных сил Словакии против немецкого коллаборационистского правительства. В ходе наступления удалось отвлечь немецкие силы с украинского фронта, освободить сотни населённых пунктов, но в конечном итоге восставшие словаки не смогли воссоединиться с советскими силами для совместных действий.

Глава словацкого правительства считает, что в Брюсселе появилась «извращённая мода» вместо того, чтобы останавливать боевые действия, приветствовать значительные материальные решения, которые приведут к продолжению военного конфликта. Он отметил, что некоторые члены Европейского парламента говорят о нанесении ударов ракетами среднего и дальнего радиуса вглубь России с особой лёгкостью «весеннего ветерка».

По мнению Фицо, возможно, следовало бы нанести удар ракетой по одному из фонтанов Брюсселя, чтобы в Европейском союзе поняли, о чём они говорят.