Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ЦТАК.

КНДР является одной из стран, имеющей в своём арсенале ядерное оружие. Официально неизвестно, сколько боеголовок имеет северокорейская армия, но эксперты, учитывая мощности Пхеньяна, оценивают арсенал в 20 - 40 боеголовок средней мощностью 2 - 3 мегатонны. Тем не менее, этого достаточно, чтобы поразить определённые цели и начать ядерный конфликт.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян без каких-либо колебаний задействует все наступательные вооружения, в том числе ядерное оружие, если стратегический противник (Соединённые Штаты Америки и Южная Корея) попытаются применять какую-либо силу для посягательства на суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление политики, приводимое Центральным телеграфным агентством Северной Кореи (ЦТАК).

До этого заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль уже говорил, что Пхеньян оставляет за собою право предпринять «неожиданные стратегические меры» в ответ на действия Соединённых Штатов Америки, осуществляемых в южной части Корейского полуострова. Он считает, что таким правом должно обладать какое-либо суверенное государство.