Об этой разработки мало что известно.

В этом году украинские власти подтвердили существование собственной ракетной программы, которая предусматривает как производство уже известных ракет-дронов «Паляница», так и собственных баллистических ракет, о которых мало что известно. При этом, как утверждают украинские власти, Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада заявили о готовности финансировать разработку украинских ракет.

Владимир Зеленский заявил, что первая украинская баллистическая ракета успешно прошла лётные испытания. Более того, он считает, что оборонная отрасль Украины идёт по пути к лидерству, как минимум в Европе, а его страна имеет все шансы стать сильным игроком на международным рынке вооружений и оборонных технологий.

Подобное заявление украинский политик делал ещё в конце августа, подтвердив успешное завершение первых испытаний, но не рассказав никаких подробностей.

Пока непонятно, какие характеристики может иметь украинская баллистическая ракета. Военный эксперт Василий Дандыкин предполагал, что речь может идти о разработке на базе советской «Точки-У». Некоторые украинские издания считают, что Киев продолжает разрабатывать оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», способный поражать цели на расстоянии до 280 километров.