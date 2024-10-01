В то же время в МИД Украины опровергают информацию, утверждая, что их позиция остаётся прежней.

Издание Financial Times пишет о том, что во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций (ООН), проходящей в Нью-Йорке, украинские чиновники стали более открытыми в общении со своими западными коллегами, допуская потенциальные соглашения о прекращении огня на текущей линии боевого соприкосновения.

Как отмечает издание со ссылкой на европейских дипломатов, они заметили сдвиг в позиции Киева, который начал допускать мирное урегулирование на различных сценариях. Причём некоторые и вовсе выступали за неотложность такого решения. Как утверждают источники Financial Times, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига стал более сговорчив и прагматичен в общении с Западом, рассматривая различные варианты проведения переговоры в форме «территория в обмен на безопасность», чем его предшественник - Дмитрий Кулеба.

Один из дипломатов подчеркнул, что между Украиной и Западом всё чаще стали говорить о том, от чего придётся отказаться Киеву, чтобы заключить мир. Тем не менее, присутствовавший на встрече в Нью-Йорке представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя ситуацию, заявил, что Киев не рассматривает каких-либо компромиссов в отношении украинской земли.

Примечательно, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже делал заявление, в котором допустил прекращение огня в зоне боевых действий на любой из определённых разграничительных линий. Главным условием для этого он назвал гарантии безопасности Украине от Соединённых Штатов Америки.