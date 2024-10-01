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Nacvark
Столтенберг: Любая мирная инициатива должна предусматривать гарантии безопасности Украине от США
Примечательно, что генсек НАТО допустил прекращение огня не только на международной признанной границе, но и на любой другой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого заканчиваются сегодня, заявил, что любая мирная инициатива, направленная на урегулирование российско-украинского конфликта, должна включать в себя предоставление гарантий безопасности Украине, в первую очередь - от Соединённых Штатов Америки. При этом важно отметить, что Вашингтон вряд ли решится на такое решение, если мир будет слишком «хрупкий».

По словам главы североатлантического альянса, когда удастся согласовать какую-либо линию прекращения огня, будь это международно признанная граница или какая-либо другая разграничительная линия, международное сообщество должно быть уверено, что боевые действия на этом закончились. Примечательно, что таким образом Столтенберг не исключил завершение российско-украинского конфликта даже на основе линии боевого соприкосновения, проходящей на текущий момент.

Йенс Столтенберг объяснил, что Киев нуждается в гарантиях безопасности из-за угрозы со стороны России. Он уверен, что благодаря такому шагу удастся избежать возобновления Москвой боевых действий, ведь цена будет слишком велика.

Тем не менее, на сегодняшний день ни украинские, ни российские власти не рассматривают прекращение огня без принятия решений по удовлетворению территориальных претензий. Обе стороны убеждены в том, что заморозка конфликта даст преимущество их противнику.

#украина #сша #нато #столтенберг
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