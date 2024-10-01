До этого была информация от Le Parisen, что ликвидировать лидера «Хезболлы» помог крот «Моссада».

Израильские разведывательные службы неоднократно выделялись хорошо продуманными операциями, в том числе по похищению из стран Америки и Европы людей (например - техника-ядерщика Мордехая Вануну), обвиняемых в государственной измене. Последней успешной из известных операций Израиля стал подрыв средств связи ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая считала пейджеры более надёжными, чем мобильные телефоны, прослушиваемые израильскими спецслужбами.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 - 2013 год) рассказал, что в своё время Тегеран основал подразделение по противодействию Израилю. Однако в конце концов стало понятно, что руководителем данного ведомства оказался агент израильской внешней разведки «Моссад».

Такое заявление экс-президент страны сделал на фоне «информационного бума» о израильском шпионаже в Иране, благодаря которому Израиль успешно ликвидирует лидеров различных движений за пределами своей страны.

Ранее издание Le Parisen, ссылаясь на источники в ливанских службах безопасности, писало, что в ликвидации Тель-Авивом лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы помог «крот» из Ирана, который сообщил израильским спецслужбам о прибытии основного функционера группировки в штаб, куда впоследствии был нанесён удар израильской армией.