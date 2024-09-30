В заявлении ЦТАК сравнили призывы к КНДР отказаться от своего ядерного арсенала с посягательством на конституционный строй.

В КНДР прокомментировали недавнее совместное заявление министров иностранных дел «Большой семёрки» (G7), в котором страны призвали КНДР к полной денуклеризации и отказе от своего ядерного арсенала ради обеспечения стабильности в регионе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Как отмечает ЦТАК, под руководством Соединённых Штатов Америки G7 стали «самой злобной группой», которая находится в конфронтации с КНДР. Отмечается, что страны данного объединения либо получили ядерное оружие и имеют тёмные намерения, либо стремятся получить его ради «диких амбиций и мести».

В Пхеньяне объясняют, что G7 следует понять об отсутствии смысла заставить КНДР отказаться от своего ядерного оружия. ЦТАК подчеркнули, что КНДР никогда не откажется от своего ядерного арсенала, а весь северокорейский народ будет защищать своё государство и конституцию ценой жизни.

На текущий момент, ядерный арсенал КНДР оценивается в более чем 20 боеголовок, но страна продолжает осуществлять все действия в направлении увеличения количества ядерного оружия. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил стране цель наращивать количество центрифуг обогащающих уран, чтобы производить больше оружия.