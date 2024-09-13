Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

С 2005 года Корейская Народно-Демократическая Республика официально признала наличие в своём арсенале ядерного оружия. Уже через год страна осуществила первый испытательный ядерный взрыв, чем продемонстрировала свои реальные возможности. С тех пор Пхеньян продолжает держать курс на увеличение мощи ядерного арсенала, заверяя, что использовать его будут только для самообороны, но никак не для нападения.

Как стало известно из заявления Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), на достигнутом северокорейские власти останавливаться не собираются. В заявлении отмечается, что лидер страны Ким Чен Ын во время посещения объектов по производству компонентов ядерного оружия поручил увеличивать число центрифуг для обогащения урана для наращивания ядерного арсенала Северной Кореи в геометрической прогрессии.

По мнению северокорейского лидера, для выполнения задач по наращиванию ядерного арсенала необходимо «не почивать на лаврах», а увеличивать количество центрифуг, повышать их мощность и продвигать работу по внедрению новых. Благодаря этому можно создать крепкую базу производства ядерных материалов, используемых при создании ядерного оружия.

Официально неизвестно, какое именно количество ядерных боеголовок на вооружении Северной Кореи. Однако ряд изданий указывают на то, что ядерный арсенал Пхеньяна достаточно ограничен: от 15 до 60 ядерных боеголовок, большинство из которых - мощностью от 10 до 20 килотонн.