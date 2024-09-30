Американские власти узнали об этом в самый последний момент, когда уже не могли ничего сделать.

Недавний израильский массированный обстрел Ливана предполагал удар по бункерному штабу ливанской шиитской организации «Хезболла», где пребывали ключевые функционеры группировки, в частности её лидер Хасан Насралла, погибший 27 сентября.

Издание ABC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что решение Израиля ликвидировать Насраллу привело в ярость министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Связано это с тем, что об ударе по штабу организации в Вашингтоне узнали в самый последний момент, когда ничего изменить уже нельзя было.

По данным издания, американский министр сразу заявил о больших рисках, с которыми Соединённым Штатам Америки приходится сталкиваться из-за действия Тель-Авива. Более того, он был обеспокоен возможным ответом Израилю, к которому американские силы подготовиться не успеют.

Впрочем, несмотря даже на это, американский президент Джо Байден поддержал ликвидацию Хасана Насраллы. Примечательно, что Насралла управлял организацией с 1992 года, суммарно 32 года после ликвидации прошлого лидера Аббаса аль-Мусави.