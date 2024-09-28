Он подчеркнул, что сейчас идёт ряд важных встреч и решение может быть принято в ближайшие дни или недели.

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки пока не желают менять свою позицию по снятию ограничений на удары вглубь российских территорий поставляемым Вооружённым силам Украины западным оружием, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми ответил на вопрос журналистов, может ли быть принято решение о снятии данного заперта.

По слова британского министра, сейчас Владимир Зеленский совершает ряд важных встреч, помимо этого в ноябре в Рио-де-Жанейро состоится встреча «Группы двадцати» (G20). Он ожидает, что в ближайшие дни или недели будет сформирована сильная позиция, которая будет гарантировать Киеву предоставление всего необходимого, ведь в 2025 году состоится тяжёлая для обеих сторон российско-украинского конфликта зима.

Дэвид Лэмми выразил мнение, что именно сейчас настал тот момент, когда мир переходит от осени к зиме, а Запад должен продемонстрировать «свою смелость и абсолютную преданность». Принять все необходимые решения (не факт, что полностью удовлетворив все запросы Киева) британский министр рассчитывает до начала зимы.

Стоит отметить, что для полноценного применения западных дальнобойных ракет вглубь России недостаточно одного решения Лондона. Британские ракеты Storm Shadow при наведении ориентируются на GPS-данные, которые Москва может эффективно подавлять, поэтому для ударов необходимо использовать американские технологии, а это, в свою очередь, требует разрешения и от Соединённых Штатов Америки.