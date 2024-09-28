Он считает, что таким образом Москва пытается отговорить альянс от помощи Киеву.

Недавно стало известно о внесении изменений в российскую ядерную доктрину, которые позволят Москве применять ядерное сдерживание в отношении неядерных стран, которые поддерживаются ядерными державами. Помимо этого российский президент Владимир Путин предупредил, что массированный пуск ракет вглубь российских территорий приведёт к ядерному ответу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет свой пост по истечению срока полномочий, заявил, что внесённые изменения в российскую ядерную доктрину являются попыткой Путина запугать Украину, а также североатлантический альянс в целом. Он считает, что таким образом Москва пытается отговорить военный блок от дальнейшей поддержки Киева.

Глава североатлантического альянса назвал внесённые поправки в ядерную доктрину России безрассудными, а также подчеркнул, что в НАТО наблюдают за действиями Москвы.

В июне Йенс Столтенберг сообщал об обсуждении вопроса, касающегося приведения ядерных сил НАТО в боевую готовность из-за растущей военной угрозы со стороны России и Китая. Однако никакие решения по данному поводу не были предприняты, ядерная доктрина североатлантического альянса также не подлежала изменениям.