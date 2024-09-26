Стало известно о новых поправках в ядерную доктрину, которые вносят значительные изменения в суть ядерного сдерживания.

Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию обсудил ряд корректив в ядерную доктрину России, которые расширили спектр государств, по отношению к которым может применяться ядерное сдерживание.

С учётом новых поправок, теперь Москва будет квалифицировать агрессивные действия в отношении России неядерным государством, поддерживаемым ядерным государством, как нападение на страну. В таком случае, соответственно, российские власти получат право предпринять ответные меры, задействовав возможности ядерного сдерживания.

По словам российского президента, в случае, если будет осуществлён массированный удар средствами воздушно-космического нападения (например - ракетами западного производства), Москва расценит это как основание для ядерного ответа. Помимо этого угроза суверенитету Россию неядерными вооружениями, также будет расцениваться как основание для применения ядерного оружия, хотя ранее ядерный ответ мог быть осуществлён только на ядерную агрессию.

Владимир Путин отметил, что Москва оставляет за собою право применить ядерное оружие, если агрессия будет совершена в отношении Белоруссии, на территории которой имеются пусковые установки.

«Ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан», - заключил он.