В материале указывается на, пока что небольшое производство, которое, тем не менее, удивляет своим существованием.

Боевые действия на украинских территориях показали, что даже спустя десятилетия актуальность артиллерийских орудий не стихает, а контрбатарейная борьба остаётся одним из главных направлений ведения боя. Нехватка боеприпасов у обеих сторон российско-украинского конфликта в какой-то определённый промежуток времени показала, как это отражается на боевых успехах и потерях.

В этом году украинские власти сообщили о налаживании производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм на территории Украины, чтобы самостоятельно снаряжать имеющиеся гаубицы стандартов НАТО. Издание Forbes рассказало об этом производстве, подтвердив, что оно действительно существует, хоть и на ограниченном уровне.

По данным издания, на текущий момент такой завод всего один, но уже к концу года, его производственные мощности будут увеличены втрое. Однако удивляет сам факт того, что Киев смог наладить собственное производство артиллерийских снарядов, ведь до этого страна не имела собственной промышленной базы под калибр 155-мм. Более того, Forbes подчеркнули, что украинский военно-промышленный комплекс начал производить самоходные артиллерийские установки «Богдана», которые до этого находились на этапе разработки в течение более чем десяти лет. Отмечается, что производство артиллерийских стволов является ещё более сложным процессом, требующим передовых материалов и сложного оборудования

Авторы издания признали, что такой успех не может гарантировать Киеву победу. В то же время отсутствие собственного производства в совокупности с нехваткой артиллерии может привести к неминуемому поражению, поэтому производство Украиной снарядов калибра 155-мм является жизненно важным успехом.