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Nacvark
В Иране представили новую ракету «Джихад» и БПЛА Shahed-136B
Произошло это во время военного парада.

Вчера стало известно, что во время военного парада в Иране, посвященного началу недели «Священной обороны» (так называют ирано-иракскую войну) были представлены новые типы иранских ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов ударного типа.

Особое внимание уделяется новой баллистической ракете Jihad («Джихад») с фугасной боеголовкой, которая может поражать цели на расстояние до одной тысячи километров. Другие характеристики ракеты неизвестны.

Помимо этого на вооружение иранской армии поступит малозаметный ударный беспилотник Shahed-136B, который имеет дальность полёта до четырёх тысяч километров. Он несёт 50-килограммовую боеголовку и развивает скорость до 200 километров в час, используя поршневой двигатель.

Помимо прочего были представлены и другие военные разработки, информация о которых появилась относительно недавно. Речь о баллистической ракете Kheibarshekan («Разрушитель») с дальностью поражения цели 1,450 километров, баллистической ракете Khorramshahr дальностью до двух тысяч километров, а также гиперзвуковой баллистической ракете «Фаттах», способной поражать цели на расстоянии до 1,4 тысячи километров.

#иран #shahed #shahed-136b
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Иран представил ракету «Джихад» и беспилотник Shahed-136B на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Reuters: Иран не передавал России пусковые установки для запуска баллистических ракет
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