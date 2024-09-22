Отмечается, что хоть ракеты и могли поступить российской армии, их пуск на данный момент невозможен.

Ещё недавно ряд иностранных изданий писали, что Иран мог отправить России партию баллистических ракет собственного производства, в частности «Фатх-360». В Тегеране информацию опровергли, как и производство «Гераней» по иранскому образцу Shahed-136, но в Соединённых Штатах Америки уверяют, что поставки всё же произошли.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Иран хоть передал России ракеты, но пусковые установки до сих пор не были поставлены по двум причинам, которые привели опрошенные журналистами эксперты:

Российская армия в состоянии самостоятельно адаптировать технику, чтобы осуществлять пуски иранских ракет. В то же время грузовые автомобили, с которых иранская армия сама запускает ракеты, ненадёжны и вряд ли могут успешно использоваться в условиях зимы. Таким образом Тегеран пытается продемонстрировать, что всё-таки Иран готов на переговоры с Западом для снижения напряжённости в отношениях.

Один из источников в европейской разведки фактически подтвердил Reuters информацию по пунктам выше, подчеркнув, что на Западе и не ожидали поставок пусковых установок для российской армии.

Стоит отметить, что официально Россия не подтверждала и не опровергала получение баллистических ракет малой дальности от Ирана.