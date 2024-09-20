Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабринга Сингх утверждает, что снятие запрета не станет «серебряной пулей» для ВСУ.

Украинские власти продолжают требовать от Соединённых Штатов Америки разрешения на применение американского оружия для ударов вглубь российских территорий. Несмотря на это, пока что Вашингтон отказывает Киеву и подчёркивает неизменность своей позиции по данному вопросу.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх, также дала комментарий по ситуации, подчеркнув, что снятие ограничений на дальнобойность западного оружия не окажет решающего эффекта на ход боевых действий. Она утверждает, что это решение не послужит «серебряной пулей», которая способна помочь украинской армии одержать победу или внезапно добиться каких-либо стратегических успехов. Американская чиновница закончила на том, что снятие данного запрета не даст Украине новой возможности вернуть утраченные территории.

Известно, что снятие ограничений на удары вглубь России является одним из пунктов разработанного Владимиром Зеленским «плана победы», который он хочет представить американскому президенту Джо Байден и кандидатам на этот пост от Республиканской и Демократической партии Дональду Трампу и Камале Харрис.