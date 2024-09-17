Речь о лондонской фирме, которую подозревают в связях с Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

Издание Bloomberg, ссылаясь на информированных источников, пишет, что в начале этого месяца Регистрационная палата Великобритании уведомила лондонскую фирму Nest Wise Trading о риске ликвидации в следующие два месяца, если она не предоставит документа, опровергающие её связи с Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

Британские власти подозревают, что компания сотрудничала с иранским нефтяным магнатом, известным по прозвищу «Гектор», который работал с дубайской компанией Milavous Group Ltd, заработавшей миллиарды долларов на экспорте нефти. В материале издания отмечается, что Хоссейн Шамхани фактически контролирует сеть компаний, торгующих нефтью, со странами, которые не находятся под санкциями. Бизнесмен утверждает, что никак не связан с политической деятельностью своего отца в Иране и не работает с государствами, находящимися под санкциями.

Официально в министерстве иностранных дел и Регистрационной палате Великобритании не комментируют ситуацию. Подозревающаяся в связях с Ираном компания и иранский нефтяной магнат Хоссейн Шамхани отказались от комментариев по запросу Bloomberg.