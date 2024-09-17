Такое решение позволит избежать вето со стороны Венгрии.

В июне страны «Большой семёрки» (G7) согласовали план, в ходе которого Киев получит беспроцентный кредит на 50 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Такой заём позволит избежать роста государственного долга Украины, а сам кредит будет погашен за счёт доходов от активов России. В данном плане принимают участие Соединённые Штаты Америки, которые потребовали от Брюсселя обеспечить сохранность российских активов, чтобы иметь возможность на протяжение 10 - 15 лет обслуживать кредит именно за счёт доходов от ценных бумаг.

Ответственность за выделение средств была распределена следующим образом: Европейский союз и Соединённые Штаты Америки выделяют по 20 миллиардов долларов, а Великобритания, Япония и Канада - 10 миллиардов долларов.

Однако, как пишет издание Financial Times, выполнение условий Вашингтона потребует одобрения Венгрии. По этой причине в Европейском союзе разработали новый план, в ходе которого Киев получит от 20 до 40 миллиардов долларов от стран Европейского союза, без участия Соединённых Штатов Америки. Утвердить запасной план можно будет лишь большинством голосов Совета Европейского союза, поэтому удастся избежать вето со стороны Будапешта.

Financial Times подчёркивают, что на текущий момент основным планом все равно считают кредитование именно на 50 миллиардов долларов с участием Соединённых Штатов Америки. Если же с ним возникнут проблемы, то Брюссель перейдёт к «плану Б».

Источники издания отметили, что необходимо решить вопрос с кредитом под залог замороженных российских активов до октября. В таком случае средства будут разблокированы до конца 2024 года, а возможность осуществлять транши Киеву появится на протяжение следующего года.