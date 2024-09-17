Предполагалось, что добровольцев может хватить на одно формирование бригадного типа.

Известно, что в Польше действуют пункты набора в Вооружённые силы Украины, благодаря которым военнообязанные украинцы могут вступить в ряды украинской армии. На фоне этого у Киева возникла идея набрать добровольцев среди украинских граждан, подготовить и оснастить их оружием на польских территориях, чтобы отправить в зону боевых действий. На деле реализация задумки оказалась не так проста.

Изначально планировалось, что процесс подготовки украинских военных начнётся уже в августе. Однако, как стало известно, Киев ещё не объявил об официальном наборе, хотя украинские власти несут ответственность за организацию рекрутинга через консульство в городе Люблин. В то же время Министерство обороны Польши должно было заняться обучением добровольцев на своих военных базах.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что на текущий в его стране не удалось набрать достаточное количество добровольцев с украинским гражданством, которые проживают на польских территориях и изъявили желание зачислиться в бригаду Вооружённым сил Украины под наименованием «Украинский легион».

Иначе говоря, в Польше нет заинтересованных в добровольной мобилизации украинцев. Вполне вероятно, что для этого не была проведена необходимая агитационная кампания, или украинские граждане, уехавшие из Украины, не желают возвращаться обратно для прохождения военной службы.