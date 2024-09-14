Варшава требует от украинских властей признать произошедший в 1943 году геноцид поляков, взяв на себя ответственность.

В польско-украинских дипломатических отношениях вопрос Волынской трагедии (известна также как «Волынская резня») до сих пор остаётся нерешённым, причём ежегодно он накаляет налаживание взаимоотношений между Украиной и Польше. В Варшаве уже объясняли, что польские власти не поддержат вступление страны в Европейский союз, пока данный вопрос не будет решён.

В этот раз министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Киев найти решение Волынской трагедии, пока Варшава не предприняла жёсткие меры. Он подчеркнул, что в истории каждой нации есть «тёмное пятно» и великие нации его признают, как, например, Польша, которая преодолела свой «имперский синдром» в отношении Украины.

По словам польского министра, в 1943 году во время оккупации Германией польских территорий украинское сопротивление осуществило этническую чистку, всего за несколько месяцев убив от 80 до 120 тысяч поляков по этническому признаку. Он признал, что со стороны польского народа также были акты мести.

Стоит отметить, что официально известно о гибели 50 - 60 тысяч поляков от рук украинского сопротивления и около 15 - 20 тысяч украинцев во время ответных действий польскими силами.

Впрочем, возвращаясь к настоящему времени, Сикорский требует от Киева санкционировать эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы провести погребение убитых поляков по христианским обычаям.

На эксгумацию тел жертв Волынской трагедии был наложен запрет в 2017 году, а украинские власти не готовы признать за собою вину в действиях Украинской организации националистов (УОН), действовавшей под эгидой немецких сил во Вторую мировую войну, поскольку осознают возможные в будущем последствия такого признания.