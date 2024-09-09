Он решил не прогадать, поделившись ходом действий Киева сразу с тремя политиками США.

По итогам недели Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что Киев работает над «планом победы» для Украины, уделяя внимание его деталям. Он подчеркнул, что украинские власти поделятся полным ходом действия сразу с тремя американскими политиками - действующим американским президентом Джо Байденом, а также кандидатами от Демократической партии Камалой Харрис и Республиканской партии - Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что план действий уже обсуждался с двухпартийной делегацией Конгресса Соединённых Штатов Америки на полях форума в Италии.

Помимо этого Зеленский рассказал о достигнутых договорённостях насчёт поставок артиллерийских снарядов Вооружённым силам Украины и финансирования развития украинского военно-промышленного комплекса. Он упомянул и вопрос дальнобойности западного оружия, которым пользуется украинская армия, по-прежнему настаивая на необходимости снятия всех ограничений с ударов вглубь России.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что на следующую организованную Киевом мирную конференцию будут приглашены представители России, поскольку этого хотят на Западе, а достигнуть мира без Москвы будет крайне тяжело.