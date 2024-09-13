Российский президент утверждает, что такой шаг приведёт к прямому вмешательству Запада в боевые действия.

В последнее время Соединённые Штаты Америки и Великобритания начали активно обсуждать снятие ограничений по дальнобойности на поставляемые Вооружённым силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Пока непонятно, действительно ли Вашингтон готов пойти на такой шаг, но уже в пятницу этот вопрос обсудит американский президент Джо Байден с британским премьером Киром Стармером.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможность нанесения ударов западным оружием вглубь территорий России, заявил, что такое решение будет означать прямое участие Соединённых Штатов Америки и стран Европы в российско-украинском конфликте.

Путин объясняет это тем, что Вооружённые силы Украины не в состоянии самостоятельно наносить удары высокоточными системами большой дальности вглубь России. По этой причине применение ракет по российским территориям является возможным только с использование разведывательных данных со спутников Соединённых Штатов Америки или Европейского союза.

По словам российского президента, в случае, если Запад будет оказывать Киеву содействие в ударах вглубь российских территорий, то сама суть российско-украинского конфликта изменится. В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, учитывая поступающие угрозы.