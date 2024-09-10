Транзит удастся продолжить, но он возрастёт в стоимости.

После того, как Венгрия и Словакия лишились основного поставщика российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за усиления санкций Киевом против российской нефтяной компании «Лукойл», страны обратились за помощью в Европейскую комиссию. Когда Брюссель дал понять, что не собирается оспаривать решение украинских властей, венгерская нефтегазовая компания MOL начала работать над другими способами возобновить транзит российской нефти через украинские территории.

Вчера компания официально сообщила, что в рамках нового плана она согласна взять на себя все риски по доставку нефти из России. Таким образом поставки энергоносителей можно продолжить, ведь основным контрагентом в транзите станет именно Венгрия и, соответственно, нарушений санкционного режима на уровне Европейского союза или Украины не будет. Нюанс в том, что из-за этого стоимость доставки российской нефти на венгерские территории возрастёт.

В любом случае, иного способа продолжить поставки российской нефти нет, а искать нового поставщика из России, сохраняя предыдущий план транзита, не имеет смысла, ведь Киев в конечном итоге введёт санкции и против него тоже. Пересматривать своё решение в Киеве также не желают, несмотря на оказываемое Будапештом и Братиславой давление.