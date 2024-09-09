Об этом пишут итальянские СМИ, в частности газета Messaggero.

Издание Messaggero, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Владимир Зеленский обратился к главе Совета министров Италии (аналог премьер-министра) Джордже Мелони, как представителю председательствующей в «Большой семёрке» (G7) страны, с просьбой стать посредником в переговорах с Соединёнными Штатами Америки по поводу поставок новых систем противовоздушной обороны.

Не так давно политики встретились в Италии, обсудив в том числе поставки зенитно-ракетных комплексов, ведь Рим обещал поставить Вооружённым силам Украины свою систему SAMP-T, но в итоге поставки задержались. В министерстве обороны страны уже объясняли причину - ответственные сотрудники компании-подрядчика ушли в отпуск. Тем не менее, Мелони заверила Зеленского, что уже в сентябре итальянский комплекс прибудет на украинские территории.

На фоне этого Зеленский хочет, чтобы глава итальянского правительства задействовала свои дипломатические усилия для получения Киевом от Вашингтона как можно большего количества зенитно-ракетных комплексов Patriot, ведь уже в ноябре страна погрузится в выборы.

Стоит напомнить, что одной из причин увольнения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы стала как раз таки его неспособность добиться в переговорах с Западом поставок наибольшего числа систем противовоздушной обороны.