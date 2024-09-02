В МИД Украины жаловались на задержки в поставках, находящихся на финальной стадии.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские союзники задерживают поставки систем, которые громко обещали Киеву. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что ряд стран Запада задерживают поставки систем противовоздушной обороны, в особенности зенитно-ракетных комплексов Patriot, хотя они находятся на финальном этапе.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на форуме по международной безопасности признал, что итальянские власти не смогли передать обещанные комплексы SAMP-T в августе. Он объяснил, что это связано с ответственными за поставки сотрудниками итальянской компании, которые ушли в отпуск.

Итальянский министр объясняет, что ему приходится спорить с компаниями, доказывая необходимость осуществления своевременных поставок. Однако одна из ответственных за поставки компаний попросту закрылась в августе на отпуск. Более того, они не работают по вечерам и выходным дням - добавил он. Крозетто акцентирует внимание на том, что данный подход в Европе необходимо менять, поскольку в России компании работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделею и 365 дней в году.

Гвидо Крозетто отметил, что в Европе невозможно заставить оборонные компании работать быстрее и это следует принять к сведению, чтобы внести соответствующее изменения.