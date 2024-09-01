Армянский премьер считает, что документ можно сформировать на основе тех положений, которые были согласованы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирное соглашение с Азербайджаном на уже достигнутых условиях. Он призвал азербайджанского президента Ильхама Алиева встретиться на границе для продолжения переговоров, подчеркнув их эффективность в данном формате.

Глава армянского правительства считает, что подписать мирный договор можно уже сейчас, с учётом всех достигнутых успехов в переговорном процессе - 13 из 17 согласованных пунктов документа. При этом стороны продолжат обсуждения, чтобы в конце концов утвердить мирное соглашение уже в полном его объёме.

Пашинян утверждает, что в этом году во время переговоров были получены положительные результаты и пока они будут, переговорный процесс продолжит осуществляться в двухстороннем формате.

Стоит отметить, что Азербайджан требует от Армении перед подписанием мирного договора объявить о роспуске Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также внести корректировки в конституцию, связанные с намерениями Еревана интегрировать в состав армянского государства Нагорный Карабах. Однако Никол Пашинян уже говорил, что вносить корректировки не планирует, но готов учесть требование Баку при формировании нового проекта конституции страны, который будет представлен в 2027 году. На фоне этого есть вероятность, что стороны не смогут подписать мирный договор, пока не будут приняты поправки в основной документ Армении.