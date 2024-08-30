Он утверждает, что системы готовы к отправке, но заключительное решение никто не принимает.

Недавно Владимир Зеленский высказался насчёт того, что некоторые украинские партнёры не выполняют свои обязательства по поставке оружия, хотя громкими заявлениями обещали поставить определённые виды вооружения. Позже выяснилось, что Киев также до сих пор не получает поддержку в рамках кредита на 50 миллионов долларов от «Большой семёрки» (G7) под залог замороженных российских активов.

Как стало понятно из вчерашнего заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, помимо этого украинская армия не получила все обещанные Западом зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, ещё несколько месяцев назад, ряд стран обещали передать системы противовоздушной обороны, но так и не сделали этого.

Украинский министр утверждает, что обещанные системы уже готовы к отправке, но «зелёный свет» на их поставку никто не даёт.

Стоит напомнить, что американский президент Джо Байден анонсировал поставку пяти стратегических систем противовоздушной обороны, среди которых четыре батареи Patriot и одна SAMP-T. Обещаны были и десять тактических систем противовоздушной обороны, в частности IRIS-T.

Ранее была новость о том, что украинский истребитель F-16 мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot во время отражения массированной атаки в украинском воздушном пространстве.