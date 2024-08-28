Премьер-министр страны Денис Шмыгаль подчеркнул, что, как и было оговорено, кредит должен быть беспроцентным и покрываться за счёт доходов от замороженных активов России без увеличения госдолга Украины.

Недавно Владимир Зеленский сообщил, что некоторые страны Запада месяцами оттягивают поставки оружия по оглашённым оборонным пакетам помощи. Помимо этого он упомянул обещанные «Большой семёркой» (G7) 50 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов, которые до сих пор не поступили на счёт Киева.

В этот раз премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время своего выступления на форуме «Украина 2024. Независимость» рассказал о некой «политической рамке», исходя из которой Киев желает получить от G7 обещанные 50 миллиардов долларов не позднее, чем до конца года. Более того, он подчеркнул, что средства должны быть безусловными, то есть не привязанными к каким-либо реформам и доступным к трате на любые запланированные в рамках украинского бюджета расходы.

Глава украинского правительства также подчеркнул, что обещанный кредит должен быть беспроцентным и не увеличивающим государственный долг Украины. Иначе говоря, Киев хочет, чтобы Запад выполнил свои обязательства, как было обусловлено: крупные страны выделяют Украине деньги на беспроцентной основе, которые им компенсируются по факту получения доходов от замороженных в Европе российских активов (в течение 10 -15 лет).

Денис Шмыгаль отметил, что украинские власти планируют потратить деньги от G7 как на компенсации для пострадавших от боевых действий, так и на покрытие дефицита украинского бюджета, закупки нового оружия и другие расходы. Он признал, что данное решение будет тяжело согласовать Европейскому союзу, но найти консенсус возможно, ведь выделившие кредит страны будут ежегодно получить от активов России от 3 до 4 миллиардов долларов. В случае, если замороженные российские активы конфискуют в пользу Украины, то Киев отдаст часть Западу для покрытия задолженности по кредиту.