Он отметил, что это касается как оборонных пакетов, так и выделения 50 миллиардов от G7.

Владимир Зеленский неоднократно выступал с заявлениями, в которых призывал союзников исполнять свои обещания перед Киевом и делать это в срок, поскольку в текущих реалиях время играет не в пользу украинской армии.

В новом видеообращении Зеленский признал, что некоторые громкие обещания стран Запада передать оборонные пакеты не реализовываются полностью месяцами. В пример он привёл договорённости о предоставлении Вооружённым силам Украины систем противовоздушной обороны, которые до сих пор находятся на стадии выполнения. Не менее важным он выделил логистику, а если быть точнее, то имеющиеся задержки с поставкой обещанного оружия.

С обещанием стран «Большой семёрки» (G7) предоставить Украине 50 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов, по всей видимости, тоже есть проблемы. По словам Зеленского, для этого решения необходим реальный механизм, чтобы уже в этом году можно было использовать обещанные средства для поддержки Украины.

Владимир Зеленский заключил, что благодарен Западу за оказание помощи, но время означает потери и чем больше украинская армия ждёт оружие, тем больше ему потерь наносит Россия.