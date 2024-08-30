Об этом рассказала украинский депутат Безуглая. В Пентагоне пока не могут установить причину крушения украинского истребителя.

Вчера издание The Wall Street Journal сообщило о первой потере Военно-воздушным силами Украины поставленного Западом американского истребителя F-16. Позже информацию подтвердили украинские власти, но причина крушения названа не была. По данным издания, пилот самолёта совершил ошибку при выполнении боевой задачи.

Украинский депутат Марьяна Безуглая, неоднократно призывавшая к увольнению ряда украинских командиров, сообщила, что управляющий F-16 пилот Алексей Месь был подбит зенитно-ракетным комплекса Patriot во время отражения российского массированного обстрела 26 августа. При этом ему удалось уничтожить в небе несколько российских ракет.

Безуглая утверждает, что произошло это из-за дискоординации между пилотами. Она считает, что такие ситуации вполне обыденны в условиях боевых действий, но её смущает факт сокрытия причины крушения истребителя, а также отсутствие изменений в системе управления армией на основе всего полученного опыта.

В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки уже успели прокомментировать ситуацию, подчеркнув, что им ничего не известно о сбитии F-16 системами украинской противовоздушной обороны. Пентагон пока выясняет истинную причину крушения американского истребителя, рассматривая два варианта - ошибка пилота или механическая неисправность.