С момента доставки первой партии самолётов прошло меньше месяца.

В конце июля появилась информация о получении Военно-воздушными силами Украины первой партии американских истребителей F-16. Официальное подтверждение доставки самолётов поступило только через несколько дней. По данным издания The Economist, всего украинская армия получила 10 истребителей, управлять которыми будут 20 пилотов. О первом применении американских истребителей для отражения российского массированного ракетного удара по украинским территориям стало известно 26 августа.

Как сообщает издание The Wall Steet Journal, именно в тот день потерпел крушение первый истребитель F-16 Военно-воздушных сил Украины. Причём подчёркивается, что самолёт якобы не был потерян в бою, а причиной крушения является ошибка, допущенная пилотом.

В материале издания отмечается, что официально украинские власти не сообщали о гибели пилота. Тем не менее недавно стало известно о гибели 26 августа пилота 204-й бригады тактической авиации Военно-воздушных сил Украины подполковника Александра Меся, который как раз таки проходил обучение на F-16 в Соединённых Штатах Америки.

Предполагается, что к концу года на вооружении украинской армии будет уже двадцать истребителей американского производства. Однако украинский президент Владимир Зеленский уже говорил, что для достижения паритета с Россией в авиации необходимо хотя бы 140 - 150 единиц авиационной техники.