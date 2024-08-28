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Nacvark
Польша отказалась передавать Украине свои МиГ-29, пока не вооружится новыми F-35 к 2026 году
Варшава ставит приоритетом свою обороноспособность.

После 24 февраля 2024 года Польша начала активно заказывать оружие у своих союзников по НАТО, в частности Соединённых Штатов Америки. На фоне этого появилась возможность отправлять советское оружие Вооружённым силам Украины в качестве военной помощи, ведь на замену старому оружие приходит современное западное. Очевидно, что украинские власти начали обращаться к Варшаве с просьбой поставить устаревшее вооружение, например советские истребители МиГ-29, на замену которым польская армия получит американские самолёты F-35.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал возможность поставок советских истребителей Украине, допустив такую возможность. Однако польский министр подчеркнул, что в первую очередь, когда речь идёт о военной помощи Киеву, не стоит забывать про польскую обороноспособность. По этой причине поставки польских истребителей МиГ-29 станут возможны только после получения американских F-35, то есть к 2026 году. Он отметил, что сейчас советская авиация по-прежнему применяется, например для защиты польского воздушного пространства.

Владислав Косиняк-Камыш также напомнил, что действующее польское правительство и его предшественники оказали существенную военную помощь Украине, оцениваемую в миллиарды долларов.

Глава польского оборонного ведомства упомянул и возможность участия польских военно-воздушных сил в защите украинского воздушного пространства в западной части Украины, но объяснил, что на текущий момент это невозможно. Ни одна из стран участников НАТО не поддерживает это решение, а Варшава не готова самостоятельно его принять.

#украина #польша #f-35 #миг-29
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