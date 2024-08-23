Американские власти пытаются убедить стороны конфликта подписать документ.

Неделю назад в Дохе начались новые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов Америки, Катара и Египта, в ходе которых рассматривалось мирное предложение, устраняющее практически все пробелы прошлых. Однако палестинское движение позже усомнилось в том, что это предложение способно установить мир в секторе Газа.

Издание Reuters рассказало об основных разногласиях между Израилем и ХАМАС. В отличие от прошлых вариантов сделки, израильские власти пошли на уступки перед палестинцами и согласились вывести свои войска из анклава. Тем не менее они требуют сохранения контроля над Филадельфийским коридором и коридором Нецарим, чтобы контролировать и предотвращать контрабанду оружия в сектор Газа, а также заход новых палестинских вооружённых сил.

Очевидно, что Тель-Авив, как побеждающая в этом конфликте сторона, пытается выставлять свои требования, чтобы вывести войска на максимально выгодных для себя условий. В Соединённых Штатах Америки поддерживают частичное присутствие израильских военных в анклаве, но без постоянной оккупации. На текущий момент переговоры продолжаются, чтобы достигнуть компромиссного варианта.

При этом стоит понимать, что предложенный Вашингтоном документ не предусматривает бессрочный режим прекращения огня, а лишь перемирие сроком полгода. За этот промежуток времени должно быть подготовлено уже постоянное решение палестино-израильского конфликта.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен сообщал, что Израиль одобрил предложенную посредниками сделку. Американский чиновник выразил надежду, что палестинцы примут аналогичное решение.