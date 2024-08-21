Вашингтон требует постепенного вывода израильских войск с палестинских территорий.

В этом году Соединённые Штаты Америки при содействии Египта и Катара начали предпринимать попытки найти мирное решение палестино-израильского конфликта, чтобы прекратить затянувшиеся боевые действия в секторе Газа, освободить израильских пленных и палестинских заключённых.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не приемлют долгосрочной военной оккупации сектора Газа израильскими военными. Обсуждаемое сейчас соглашение предусматривает постепенный вывод израильской армии с палестинских территорий - подчеркнул американский чиновник.

Блинкен также напомнил, что в Тель-Авиве согласились включить в мирный договор пункт о выводе израильских войск с анклава, хотя до этого Израиль требовал полного сохранения своего военного присутствия в секторе Газа.

Однако пока непонятно, примут ли данное мирное решение в ХАМАС, где считают новые переговоры лишь затягиванием палестино-израильского конфликта. Израильские власти настаивают на том, чтобы сохранить за собой присутствие военных в Филадельфийском коридоре из стратегических побуждений. В то же время палестинская сторона требует полного вывода войск из анклава, но Вашингтон пытается убедить палестинцев пойти на уступки, учитывая, что Израиль уже это сделал относительно своей позиции.