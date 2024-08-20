Однако ХАМАС пока предложение не утвердили.

В этом году американские власти активизировали свои усилия по завершению палестино-израильского конфликта, осознавая, что Израиль не намерен делать это самостоятельно и не собирается останавливаться на уже достигнутых военных успехах. Вашингтон при содействии Египта и Катара организовывал переговоры между Тель-Авивом и ХАМАС, но все они заходили в тупик. В этот раз американское руководство настроено более оптимистично, хотя непонятно, есть ли причины для такой позиции.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, недавно прибывший в Тель-Авив, сообщил, что Израиль принял американское предложение, предполагающее уменьшение разногласий между сторонами конфликта, тем самым подтвердив готовность утвердить новое мирное соглашение. Теперь остаётся дело за ХАМАС и, по словам американского чиновника, в Вашингтоне рассчитывают на аналогичное решение от палестинской стороны.

Американский план, инициатором которого является президент Джо Байден, предполагает заключение временного перемирия на шесть месяцев в обмен на освобождение израильских пленных и палестинских заключённых. В этот период начнутся переговоры для обсуждения условий окончательного завершения палестино-израильского конфликта.

При этом до сих пор остаётся непонятным, имеют ли данные переговоры шанс на успех, ведь ранее в ХАМАС указывали на недопустимость условий мирного предложений, предполагающего также ряд требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которых выступают палестинцы.