Он подчеркнул, что боевые действия требуют своевременной логистики.

Украинские власти неоднократно жаловались на тот факт, что обещанная Западом военная техника зачастую поступает с большими задержками, а порой, как отмечали в Контактной группе по обороне Украины, часть оружия и вовсе не доходит до Украины несмотря на все обещания.

Владимир Зеленский опубликовал очередной отчёт по итогам дня, рассказав о ситуации на актуальных направлениях, уделив отдельное внимание оборонительным операциям в Курской области и на Покровском, Торецком направлениях. Также он обратился к союзникам, в частности к Соединённым Штатам Америки, Франции и Великобритании, попросив активизировать военную помощь.

По словам Зеленского, ситуация в зоне боевых действий не имеет отпусков и необходимо принимать решения, предполагающие своевременную логистику для доставки уже обещанных пакетов военной помощи.

Ранее стало известно, что Германия прекратит осуществлять закупки оружия для Вооружённых сил Украины из-за ограниченности финансирования, которое было исчерпано в соответствии с утверждённым бюджетным планом на 2024 год. Предполагается, что в следующие годы ситуация лишь ухудшится из-за нехватки средств в бюджете.