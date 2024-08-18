Уже заключённые контракты о поставках оружия будут выполнены.

Издание Frankfurter Allgemeine сообщает, что министерство финансов Германии приняло решение наложить вето на закупку нового вооружения для Вооружённых сил Украины. Дело в том, что Берлин израсходовал заложенный в государственном бюджете объём военной помощи на этот год - 8 миллиардов евро. Более того, был превышен лимит военной помощи уже на следующий год.

По этой причине министр финансов Кристиан Линднер при поддержке немецкого канцлера Олафа Шольца пришли к выводу о необходимости сократить военную помощь Киеву, хотя министр обороны Борис Писториус настаивает на её продолжении. Немецкое правительство вынуждено пойти на такой шаг, поскольку новых денег на новые партии военной помощи украинской армии не имеется.

Что касается уже заключённых контрактов на поставку оружия, они отменены не будут и оружие продолжит поступать Украине в краткосрочной перспективе.

Frankfurter Allgemeine заключили, что, вероятнее всего, в следующие годы ситуация лишь ухудшится. В следующем году запланированная поддержка сократится вдвое, а к 2027 году упадёт до одной десятой от текущего объёма помощи. При этом в Берлине надеются продолжить поставки немецкого оружия для Киева за счёт выделенного Европейским союзом кредита под гарантии замороженных российских активов.

Ранее в министерстве обороны Германии огласили список вооружений, которые получат Вооружённые силы Украины до конца этого года. В перечень входят десятки танков, сотни бронемашин, средства противовоздушной обороны и артиллерийские системы.