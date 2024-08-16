Исполнителем оборонного заказа станет американская компания Lockheed Martin.

Издание Reuters писало о том, что Германия планирует нарастить свою систему противовоздушной обороны в четыре раза, чтобы обеспечить защиту инфраструктуры и военных целей на случай обострения ситуации в мире и рисков полномасштабных боевых действий.

На фоне этого Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, недавно одобривший поставку реактивных систем залпового огня M142 HIMARS для Тайваня и ударных вертолётов AH-64E Apache для Польши, разрешил приобретение Германией американских зенитных ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot в количестве 600 единиц. Общая стоимость оборонного заказа составит пять миллиардов долларов.

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Исполнителем заказа на производство противоракет станет компания Lockheed Martin. Не уточняется, в какие сроки Берлин рассчитывает получить закупленные боеприпасы противовоздушной обороны, но стоит подчеркнуть не самые успешные попытки Вашингтона в наращивание их производства в этом году.

Стоит отметить, что Германия является одной из стран, пожертвовавших Украине большую часть своих зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого немецкие власти отправляли украинской армии снаряды для противовоздушной обороны.