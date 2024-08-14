Первые поставки, по данным Taipei Times, могут произойти уже в конце этого года.

Издание Taipei Times пишет, что в этом году Тайвань может впервые получить американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые до этого не поставлялись тайваньской армии. Отмечается, что ещё в 2020 году американское правительство согласилось продать Тайбэю 11 единиц данной техники, позже было закуплено ещё 18 систем.

Таким образом тайваньская армия может начать получать американские реактивные системы залпового огня уже в конце этого года. Завершить все поставки планируют к 2026 году в две партии, первая из одиннадцати единиц техники будет завершена в 2025 году. Помимо самих систем страна закупила 84 твердотопливных тактических баллистических ракет MGM-140 ATACMS и 864 обычных боеприпасов к американской системе.

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Суммарная стоимость заключённых между странами контрактов на поставку M142 HIMARS превышает один миллиард долларов. Стоит отметить, что Тайбэй до сих пор не получил заказанное оружие на 19 миллиардов долларов в связи с промедлениями в поставках.

В июле Китай ввёл санкции против ряда компаний военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов Америки из-за производства оружия, которое поставляется тайваньской армии. В Пекине настаивают на прекращении снабжения оружием Тайваня, чтобы не усугубить дипломатические отношения между Китаем и Соединёнными Штатами Америки.