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Nacvark
Польша подписала соглашение по приобретению у США 96 вертолетов AH-64E Apache
Они заменят устаревшие советские Ми-24.

После 24 февраля 2022 года Польша продолжает свой курс на активную милитаризацию, сопровождаемую попытками нарастить численность польской армии среди немотивированной молодёжи и закупкой вооружения стандартов НАТО. С тех пор польские власти смогли существенно профинансировать американские компании, разместив ряд заказов на десятки миллиардов долларов.

В министерстве обороны Польши сообщили о подписанном с Соединёнными Штатами Америки соглашении по приобретению 96 единиц ударных вертолётов американского производства AH-64E Apache. Вместе с техникой Варшава приобрела услуги по обучению своего персонала для обслуживания и эксплуатации вертолётов.

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AH-64E Apache - модификация основного американского вертолёта, предусматривающая ряд обновлений с учётом современных решений, включая улучшенный радар управления огнём, процессор для обнаружения целей, датчик метеорологических условий, пункт управления беспилотниками и систему тактического управления передачи данных.

Сообщается, что суммарная стоимость подписанного контракта на закупку американских вертолётов составляет 10 миллиардов долларов.

Такая покупка позволит Польше стать самой крупной страной-эксплуатантом AH-64E Apache после Соединённых Штатов Америки. Вертолёты заменят устаревшие советские Ми-24 Переход на новую технику будет достаточно долгим и займёт порядка пяти лет, поэтому на этот момент польские власти намерены взять в лизинг восемь вертолётов для проведения учений.

На прошлой неделе Варшава подписала договор с рядом американских компаний, предусматривающих передачу польским заводам технологий для технического обслуживания американских вертолётов.

#сша #польша #ah-64e apache
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