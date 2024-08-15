С другой стороны, Зеленский может повлиять на неё, учитывая её неопытность и незаинтересованность во внешней политике США.

После того, как американский президент Джо Байден покинул предвыборную гонку, кандидатом от Демократической партии была назначена Камала Харрис. Журналисты западных медиа сразу обратили внимание, что вице-президент ни разу не посещала Украину, а в феврале 2022 года отказала Владимиру Зеленскому в поставках вооружения и введении превентивных санкций против России, когда Байден на протяжение своего президентского срока, отдавал приоритет поддержке Украины.

Издание The Telegraph пишет о том, что приход Харрис в Белый дом, возможно, не станет продолжением политики Джо Байдена по Украине. В материале подчёркивается, что у кандидата в американские президенты от демократов своё виденье российско-украинского конфликта, а к тому же она имеет личный конфликт с Зеленским, с которым провела шесть диалогов с 2022 года.

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Американский аналитик Даг Бендоу в разговоре с изданием акцентирует внимание на том, что Камала Харрис никогда глубоко не вдавалась в вопросы внешней политики Соединённых Штатов Америки, в частности когда речь заходила об Украине. Он считает, что её понимание этого конфликта ограничивается поверхностными разговорами, без проявления реальной заинтересованности по поддержке Киева или завершения боевых действий.

В то же время сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Джеймс Карафано не исключает, что в конечном итоге Харрис может наладить контакты с Зеленским даже больше, чем это сделал Байден. Дело в том, что за весь свой срок вице-президента она не успела развить близких международных отношений, когда Зеленский постоянно встречается с широким кругом лидеров, пытаясь их склонить в сторону поддержки Киева. Таким образом Владимир Зеленский вполне может начать воздействовать на Харрис, чтобы скомпенсировать её неопытность во внешней политике и непонимание российско-украинского конфликта.