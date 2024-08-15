После того, как американский президент Джо Байден покинул предвыборную гонку, кандидатом от Демократической партии была назначена Камала Харрис. Журналисты западных медиа сразу обратили внимание, что вице-президент ни разу не посещала Украину, а в феврале 2022 года отказала Владимиру Зеленскому в поставках вооружения и введении превентивных санкций против России, когда Байден на протяжение своего президентского срока, отдавал приоритет поддержке Украины.
Издание The Telegraph пишет о том, что приход Харрис в Белый дом, возможно, не станет продолжением политики Джо Байдена по Украине. В материале подчёркивается, что у кандидата в американские президенты от демократов своё виденье российско-украинского конфликта, а к тому же она имеет личный конфликт с Зеленским, с которым провела шесть диалогов с 2022 года.
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Американский аналитик Даг Бендоу в разговоре с изданием акцентирует внимание на том, что Камала Харрис никогда глубоко не вдавалась в вопросы внешней политики Соединённых Штатов Америки, в частности когда речь заходила об Украине. Он считает, что её понимание этого конфликта ограничивается поверхностными разговорами, без проявления реальной заинтересованности по поддержке Киева или завершения боевых действий.
В то же время сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Джеймс Карафано не исключает, что в конечном итоге Харрис может наладить контакты с Зеленским даже больше, чем это сделал Байден. Дело в том, что за весь свой срок вице-президента она не успела развить близких международных отношений, когда Зеленский постоянно встречается с широким кругом лидеров, пытаясь их склонить в сторону поддержки Киева. Таким образом Владимир Зеленский вполне может начать воздействовать на Харрис, чтобы скомпенсировать её неопытность во внешней политике и непонимание российско-украинского конфликта.