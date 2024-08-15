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Nacvark
В Варшаве сообщили о появлении основы для договорённостей с Белоруссией по границе
Польские власти отметили положительные сигналы со стороны Минска и назвали свои условия для соглашения.

На протяжение последних лет на польско-белорусской границе сосредоточилось большое количество нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу с Польшей. На фоне этого Варшава приняла ряд решений по усилению границы, закрытии отдельных контрольно-пропускных пунктов и ввода новых ограничений, но ситуация все равно остаётся кризисной. Однако сейчас польские власти отчитались об эффективности введённой на границе буферной зоны, которая снизила попытки проникновения мигрантов на 70%.

На фоне этого министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в эфире местной радиостанции заявил о появлении основы для заключения договорённостей с Белоруссией по вопросу границы. Он отметил, что начиная с июля риторика белорусского президента Александра Лукашенко в отношении польского государства изменилась, поэтому вполне можно решить накопившиеся проблемы.

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По мнению польского министра, переговоры между сторонами должны проходить в конфиденциальной и доверительной обстановке. Однако Варшава выдвинула ряд своих условия, включая:

  • выдачу нелегального мигранта, нанёсшего смертельное ножевое ранение польскому солдату на польско-белорусской границе;
  • освобождение белорусского активиста польского происхождения Анджея Почобута, приговорённого в Белоруссии к 8 годам лишения свободы;
  • урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Официальные белорусские лица пока что не реагировали на заявления Томаша Семоняка и не рассказывали о каких-либо планах в этом направлении.

#польша #белоруссия
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